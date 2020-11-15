برلمان كردستان يقرر عقد جلسة لمناقشة حجب حصة الاقليم في قانون الاقتراض

2020/11/15 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت رئاسة برلمان إقليم كردستان، عقد جلسة لمناقشة حجب حصة الاقليم في قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي.ودعت رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، جميع النواب إلى الحضور يوم الثلاثاء لعقد جلسة خاصة تتناول تبعات حجب حصة الإقليم من قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي أقره البرلمان العراقي …

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