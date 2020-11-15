بإنزال جوي.. القبض على قياديين في داعش بكركوك

2020/11/15 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاحد، القبض على قياديين في داعش بمحافظة كركوك، بعملية انزال جوي نفذها جهاز مكافحة الارهاب باسناد من طيران التحالف الدولي وتنسيق مع جهاز المخابرات.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب ينفذون واجبين منفصلين، …

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