إتلاف مادة الشاي غير صالح للاستهلاك البشري ومواد متنوعة

2020/11/15 | 15:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة عن إتلاف محتوى حاوية حجم 40 قدم من الشاي بكمية (1320بكج) لعدم مطابقتها للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري.

تمت عملية الاتلاف من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها مديرية منفذ الميناء /هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته وفي مطار بغداد الدولي تم إتلاف مواد محجوزة متنوعة تم مصادرتها والتي يمنع استيرادها وشكلت كذلك لجنة مشتركة من كمرك الشحن الجوي وهيأة المنافذ الحدودية والمخابرات والتي أشرفت على عملية الاتلاف.

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