الكاظمي يجدد الالتزام بموعد الانتخابات المبكرة ويؤكد أنها مطلب الشعب وثورة تشرين

2020/11/15 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، التزام حكومته بموعد الانتخابات المقرر في منتصف العام المقبل، فيما أشار إلى أنها مطلب الشعب وثورة تشرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استقبل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف البيان أن "الكاظمي جدد التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021"، مشيراً إلى أن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وأكد الكاظمي لأعضاء المفوضية: "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا".

وتابع: "أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات".

وبين رئيس الوزراء أن، "سجل الناخبين تحدٍ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات".

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