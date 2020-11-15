الكاظمي: الانتخابات المبكرة مهمة حكومتنا

2020/11/15 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك

اختتمت على قاعة الشهيد حمزة نوري في محافظة بابل بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك لنظام البوينت فايت بمشاركة أكثر من 20 نادياً واكثر من 120 لاعبا من مختلف محافظات العراق .

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