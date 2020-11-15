الكاظمي : أصدرنا توجيها الى جميع الوزارات بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات

2020/11/15 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد ، اصدار توجيها الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات.

وقال الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ان” الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021 “، مبينا ان” الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين .

واضاف الكاظمي ان” ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا ، مؤكدا ان” سجل الناخبين تحدٍ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات.

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