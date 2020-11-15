2020/11/15 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان المخصص لمناقشة قانون الاقتراض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان المخصص لمناقشة قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان المخصص لمناقشة قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).