صورة.. أول ظهور لنجم الكرة محمد صلاح في الحجر الصحي

2020/11/15 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، حيث كان يقف على شرفة مقر إقامته في الحجر الصحي بأحد الفنادق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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