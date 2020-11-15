2020/11/15 | 15:47 - المصدر: سفن سكاي

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جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، التزام حكومته بموعد الانتخابات المقرر في منتصف العام المقبل، فيما أشار إلى أنها مطلب الشعب وثورة تشرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (7SKY) إن “الكاظمي استقبل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن “الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021″، مشيراً إلى أن “الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجدد الالتزام بموعد اجراء الانتخابات المبكرة 7 SKY TV.

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