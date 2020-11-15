زين العراق تتفاجىء بقرار ايقاف اجراءات نشر خدمات الجيل الرابع وتصفه بالمجحف والكارثي

2020/11/15 | 15:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

اعلنت شركة زين العراق، اليوم الاحد، تفاجئها بقرار ايقاف اجراءات نشر خدمات الجيل الرابع، واصفة اياه بالمجحف والكارثي.

وجاء نص بيان الشركة كالاتي:

تؤكد زين العراق ان قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، وتستغرب هذا الاصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع والذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة.

أن قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قرار استراتيجي وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والامن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الالكترونية وغيرها من التطبيقات.

ومنذ اليوم الاول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها والذي وصل الى نسبة فاقت الـ 90% لتقديم أفضل خدمة تليق بالمشترك العراقي لمواكبة التطور التكنولوجي.

أن قرار المحكمة اليوم بايقاف اجراءات نشر وأطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له اثر سلبي على العراقيين وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق.

وتؤكد زين العراق التزامها للشعب العراقي ومتابعتها للقضية وتحتفظ بحقها القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي ستصيبها من هذا القرار المجحف والكارثي وتجدد في نفس الوقت ثقتها العالية بالنظام القضائي العراقي والذي سيكون له الفصل في هذا الامر.

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