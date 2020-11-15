2020/11/15 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، عدم تواجد أي مقاتل من الجهاز في المنافذ الحدودية.وقال الساعدي في مقابلة مع “BBC” تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”: إنه “في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية، لا يتواجد أي مقاتل من جهاز مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية نهائياً، القضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي يؤكد: ليس هناك أي مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

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