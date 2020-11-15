2020/11/15 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد : الفرات نيوز} وصفت شركة زين العراق للاتصالات، قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم بالمجحف والكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({زين العراق} تتفاجئ بقرار القضاء وتصفه بـ"المجحف والكارثي") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({زين العراق} تتفاجئ بقرار القضاء وتصفه بـ"المجحف والكارثي") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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