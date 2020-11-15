الكاظمي للمفوضية: أطلبوا الآن ما تحتاجونه وتحديث سجل الناخبين تحدٍ كبير

2020/11/15 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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