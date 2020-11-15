أرمينيا أزربيجيان - غسان صابور

2020/11/15 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور أرمــيــنــيــا ــ أزربــيـجــيــاننهاية مخزية إضافية بعد انفراط الاتحاد السوفييتي..



واستقلال أرمينيا وأذربيجيان..



وما نتج عنه من اخلاف حدودي وبشري وعقائدي ومعتقدي..



بين هاتين الدولتين..



وترك تسوية خلافاتهم الجديدة والتاريخية..



بين أيادي عرابهم البراغماتي الروسي..



الرفيق ازربــيــجــيــان...



القديم..



والرجل القوي بالدولة الروسية..



الرئيس فلاديمير بــوتــيــن...



رغم إشاعات مرضه..



وانسحابه الق ......





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