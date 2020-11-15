التطبيعية: حالات الانذار والطرد في الكأس لن تحتسب بدوري الكرة

2020/11/15 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان البطاقات الحمراء والصفراء التي يتحصل عليها اللاعبين في بطولة الكاس لن تحتسب في الدوري الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان ان “لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اكدت أن حالات الطرد والانذارات التي يحصل عليها الفريق في بطولة كأس العراق لا تحتسب ضمن مباريات بطولة الدوري، والعكس صحيح”.

واضافت ان “البطاقات قد تحتسب إلا ما كان فيها قرار خاص من لجنة الانضباط أو الهيأة التطبيعية للاتحاد”.

يشارُ إلى أن مباريات بطولة كأس العراق للدور 32 ستنطلق من يوم غد الاثنين.



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