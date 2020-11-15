امريكا رب البيت الناقر بالدف

2020/11/15 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ادهم الشبيب

العالم اسرة كبيرة ، ليس لها جيران لتستحي من الافعال الدنيئة امامهم الا الجن الذين لا نراهم ولانتحدث اليهم ، وليس لها اقارب يزورونها الا الشياطين الذين لايامرون الا بسوء او فحشاء .

و الاسرة في كل زمن و عصر لها ابٌ واحد يوجهها و يرعاها ، فلما كان الاب الرومانيون كان العالم يموج في اتباع الشهوات و اشباع الرغبات الجسدية ، و لما كان اليونانيون كان العالم يغرق في الحروب والتقاتل واظهار القوة (لسنا في صدد الجانب الصناعي او الفكري هنا وانما الاخلاقي) ، و لما صار امر الاسرة للكوشيين صار كل افراد الاسرة محتالين طماعين يبحثون عن التوسع والكسب ، ثم للبابليين فسنّوا سنة اخرى و الاخمينين و هكذا ،،

الى ان صار العرب و المسلمون ابا ًلهذا العالم و ربّاً لهذا البيت فحملوه على الخُلق و برّ الوالدين و صَون الجار و حماية الاعراض و عتق العبيد و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لِما يقرب من الف سنة ، أراد الله ان يبين للناس ما هو الدين الحق و كيف يوجّه الاسلام البشرية .

ثم جاءت فترة سيادة الامة (الهجينة) و اصبح الامريكيون ابَ العالم و ربَّ الاسرة الكبيرة ، و منذ ذلك الحين الى اليوم ، و افراد تلك الاسرة و اولادها من كل البلاد يهرّبون المخدرات و يتاجرون بأعضاء البشر ، و يقتلون السود و يحوكون الدسائس لبعضهم البعض و يخططون للمؤامرات و يصنعون الامراض صناعةًً و يتسابقون على التسلح بالاسلحة الفتاكة التي قضت على نصف البشرية في قرنين من قيادة هذا الاب ، الشاذ خلقيا السكّير المعربد ، المدّعي للحرية المروّج للتحرر والانحلال ، و المدّعي للعدالة المصدّر للظلم و الاحتلال ، و المتشدّق بالحقوق المنفّذ لاغتصابها ، و المتظاهر بحرية الاعلام والراي المؤسس للتزييف الاعلامي بين الناس ، المتحدث عن صَون الحياة القاتل للملايين ، الناقد للدكتاتورية والتزوير والانقلاب شكلا الداعم للدكتاتوريين و المنقلبين و المزورين مضمونا ، المنظّر لمنع الفساد الحاضن لاموال الفاسدين سارقي بلدانهم و عوائلهم .

الاب المعتدي مخترع سينما المجون و الافلام الاباحية و الشذوذ الجنسي و زواج الانسان من الحيوان ، القاتل للاطفال حول العالم الداعم لأنظمة الجور و رجال الخيانة والعمالة ، منذ ذلك الحين والعالم اصبح رجاله ينهش بعضهم لحم بعض و عادوا يكسر القوي منهم عظم الضعيف و يسلبه قوتَ عياله ، اصبح العالم بيتا وحشيا موحشا مزوِّرا فاسدا و افراده كلهم بهذه الخصال والشيَم رقْصا و مجونا و لاعجب ،، اذا كان رب البيت بالدف ّمولعا .

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