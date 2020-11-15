الكاظمي يجدد التزامه بموعد اجراء الانتخابات ويوجه دعوة للمواطنين

2020/11/15 | 15:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، التزام الحكومة بموعد اجراء الانتخابات المقرر في حزيران عام 2021، داعيا المواطنين لتحديث سجلاتهم الانتخابية والمشاركة في الاقتراع.

وقال الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم (15 تشرين الثاني 2020) ان "الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021"، مؤكدا ان "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وطالب الكاظمي أعضاء المفوضية بتقديم احتياجاتهم، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، مشيرا الى "اصداره توجيهات الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات".

واوضح ان "سجل الناخبين يمثل تحد كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات"، داعيا "المواطنين لتحديث سجلاتهم الانتخابية والمشاركة الواسعة في الانتخابات".

A.Sh

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