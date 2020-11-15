التطبيعية تصدر توضيحاً بشأن البطاقات الملونة

2020/11/15 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان البطاقات الملونة التي يتحصل عليها اللاعبون في بطولة الكأس لن تحتسب فيالدوري الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان ان “لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اكدت أن حالات الطرد والانذارات التي يحصل عليها الفريق في بطولة كأسالعراق لا تحتسب ضمن مباريات بطولة الدوري، والعكس صحيح“.

واضافت ان “البطاقات قد تحتسب إلا ما كان فيها قرار خاص من لجنة الانضباط أو الهيأة التطبيعية للاتحاد“.

يشارُ إلى أن مباريات بطولة كأس العراق للدور 32 ستنطلق من يوم غد الاثنين.

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