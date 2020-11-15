الكاظمي يؤكد التزام الحكومة بموعد الانتخابات المبكرة

2020/11/15 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.

وقال الكاظمي خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحسب بيان لمكتبه، ان “الحكومة تجدد التزامها بموعد الانتخاباتالمقرر في السادس من حزيران 2021″.

واوضح رئيس الوزراء، ان “الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين“.

واضاف “ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتمإقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا“.

ودعا الكاظمي المواطنين، الى تحديث سجلاتهم والمشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكداً ان “حكومته اصدرت توجيها الى جميع الوزاراتومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات“.

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