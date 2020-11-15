برلمان كوردستان يناقش تمرير قانون التمويل العجز المالي

2020/11/15 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة برلمان كوردستان، جميع الاعضاء الى حضور الجلسة الاعتيادية رقم 10 يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الرئاسة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان جلسة الثلاثاء ستشهد مناقسة تداعيات اقرار مجلس النواب العراقي قانون تمويل العجز المالي.

واضاف البيان: ان الجلسة ستناقش خطة اقليم كوردستان بحضور الجهات المعنية بمجلس وزراء اقليم كوردستان، داعيا اعضاء البرلمان الى الالتزام بحضور الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء 2020/11/17.

PUKmedia عن اعلام رئاسة برلمان كوردستان‌

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