2020/11/15 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى قبل قليل، اجتماع الرئاسات الثلاث لمناقشة الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان وتداعيات اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب.

يتبع..

PUKmeida خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).