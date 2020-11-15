التجارة تطلق وجبة جديدة من زيت الطعام

2020/11/15 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، الأحد، اطلاق تجهيز مادة زيت الطعام الى مناطق بغداد الكرخ والرصافة، بعد تطابق نتائج اجهزة الفحص المختبري لزيت الطعام الموجود في مخازن الوزارة.

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