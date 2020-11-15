بنية اللغة الشعرية: سبع ملاحظات على أطروحة جان كوهين.. - حكمت الحاج

2020/11/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج (مقالة تمهيدية)..



إنّ عد الشعر ظاهرة قابلة للتوصيف العلمي مثل بقية الظواهر الأخرى للوجود، يثير دائما نوعا من ردود الفعل في سياق ما يمكن أن نسميه بـ "الحس العمومي" هذا الذي يحيط العمل الشعري بشكل معين من الهالات القدسية والأبعاد السحرية ويرفض أية محاولة لتفكيك البنية الداخلية للغة الشعرية لكي تكوّن عوامل تحليل مادية.



ويمكن لنا إدراج كثير من ردود الفعل الخاصة بالنخبة الثقافية ضمن تيار الحس العمو ......





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