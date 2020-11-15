من تاريخية الانتلجنسيا العراقية (4-8) - عقيل الناصري

2020/11/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري لقد أثارت هذه الأفكار موجات من الاهتزاز في الأذهان وصراع في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية الراكدة، تبشر بمُثل جديدة غير متعارف عليها وجذرية مقارنةً بالنسبة بالانتليجنسيا الليبرالية ما بلك عامة الناس، الذين سمعوا:" صيحات تطالب بالنظام الجمهوري وتحرر المرأة ومساواتها بالرجل والمطالبة بالحرية الفكرية والاهتمام بالمشاكل الاجتماعية ...إن التحسس بواقعها في الحياة السياسية والاجتماعية كان قد بدا ......





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