العلاقات الخارجية تتهم فؤاد حسين بـ “تسويف” ملف خروج القوات الأجنبية

2020/11/15 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الاحد، وزارة الخارجية بالتسويف بشأن ملف خروج القوات الأجنبية.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/ إن “وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على مخاطبات لجنة العلاقات الخارجية منذ اكثر من اسبوعين بشان الوجود الاجنبي “.

وأضاف، أن “ملف خروج القوات بالغ الخطورة ونحذر من تسويف خروجها من الأراضي العراقية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إن ملف تحقيق السيادة الكاملة يحظى بأهمية بالغة في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك إصرار لالزام الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق.



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