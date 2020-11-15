بارزاني يوجه رسالة للعراقيين.. ويؤكد تمرير قانون الاقتراض تطورا خطيرا في العلاقات

2020/11/15 | 16:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عبر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الاحد، عن امتعاضه من خطوة تمرير "قانون الاقتراض" داخل مجلس النواب الاتحادي، عادا هذا الامر "تطورا خطيرا في العلاقات".

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تشرين الثاني 2020)، إن "اقرار قانون الاقتراض في البرلمان الاتحادي تسبب بقلق لاقليم كوردستان، لا سيما في اسلوب الصياغة التي تشير الى معاقبة الشعب الكوردي".

وتساءل بارزاني، "هل الاقليم جزء من العراق؟ هل الموظفون في الاقليم عراقيون؟"، قائلا: "بالتأكيد يأتي الجواب نعم لذا فإن القرار يتناقض مع التعايش والتوازن والشراكة ولايمكن حل مشاكل العراق عبر القوة وعبر الأغلبية فالمشاكل عميقة".

واردف بالقول: "لا أعرف كيف يتصور من يحسب نفسه منتصرا فهم أخفقوا في الحقيقة في تهميش مكونات اقليم كردستان بجميع مكوناته خلافا للمواثيق والعهود".

وبين بارزاني: "نحن قلقون من القوى السياسية العراقية ونعد ما صدر فشلا"، مخاطبا القوى العراقية بالقول: كيف يعتبر مواطنو الاقليم بعد ذلك أنفسهم جزءا من العراق".

واشار بارزاني الى ان "سلطات الاقليم تعلم ان عليها بعض الحقوق وكذلك بعض الواجبات ونحن لا نتهرب من ذلك".

واكد ان "الاقليم ليس ضد الاتفاق ولا التعاون ونحن أعلنا الاستعداد التام للاتفاق بشأن النفط وتوصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لنهاية العام على أن نصل إلى اتفاق شامل بشأن الموازنة".

ولفت الى ان "حكومة اقليم كردستان أبدت الاستعداد للاتفاق وسنكشف ذلك خلال اليومين المقبلين عبر طرح الارقام والوثائق ومحاضر الجلسات للشعب الكردي وللرأي العام العراقي".

وخاطب بارزاني العراقيين بالقول: "عليهم الاستعداد للاتفاق مع بغداد بشأن النفط وجميع المسائل العالقة"، داعيا "اليونامي الى التوسط وأداء دور في الاتفاق".

وأضاف، "آمل أن لا يكون ما حصل دفع ثمن الاتفاق مع بغداد بشأن سنجار، نحن نقدر مبادرة الكاظمي للاتفاق في سنجار"، وتابع "نرى أن اتفاق سنجار يخدم العراق ونأمل أن أن نصل غلى اتفاقات مماثلة لجميع المناطق المشابهة لسنجار".

وزاد "نحن على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية وخياراتنا هي الحوار والتواصل مع السلطة الاتحادية"، متسائلا: "هل الاتفاق مع تركيا يحول دون توصلكم مع بغداد للاتفاق بشأن النفط؟".

وأوضح، "اتفاقنا مع تركيا ومع روسيا لا يحولان النفط دون الاتفاق مع بغداد وفي المحادثات طرحت بغداد التريث ونحن عبرنا عن الاستعداد".

وبين، ان "قانون الاقتراض لا يستهدف الأحزاب السياسية الكوردية بل المواطنين الكرد بجميع مكوناتهم وانتمائهم إلى العراق"، وان "وفد الاقليم سيزور بغداد للتباحث بشأن حل هذه المشكلة"، مؤكدا "لا مشكلة لدينا ولا اعتراض بشأن تسليم النفط لبغداد وأكدنا ذلك من قبل ونؤكد عليه الان".

ومضى في حديثه "كان لدينا اتفاق بشأن تسليم النفط في موازنة 2021 والمضي في اتفاق اخر لنهاية السنة ونحن على استعداد لتسليم النفط غدا".

ورأى ان "تعامل بغداد مع الاقليم غير نابع من النظام الفدرالي بل يسيطر على القرارات فكرة مركزية ولا نمتلك نظاما مركزيا يشدد على حصر الأمور بالمركز".

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