2020/11/15 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في الـ 6 من شهر حزيران من العام المقبل 2021.

وذذكر بيان لمكتب الكاظمي حصل PUKmedia على نسخة منه، انه قال خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ان الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين.

وأضاف: ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا.

واشار الى ان إصدار توجيه الى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات، داعيا المواطنين إلى تحديث سجل الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات.

PUKmedia عن مكتب اعلام رئيس الوزراء‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: التزام الحكومة بموعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: التزام الحكومة بموعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).