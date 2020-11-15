بارزاني: تفاجئنا بما حدث في بغداد

2020/11/15 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان يوم الاحد، اجتماعا لبحث تداعيات تمرير قانون تمويل العجز المالي بمجلس النواب، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان والدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، تابعه PUKmedia: ان القوى العراقية تعتقد بانها حققت الانتصار بتمرير قانون تمويل العجز المالي، بيد انها حققت اكبر هزيمة في ادارة البلاد، بتجاهل مكون رئيسي في العراق، موضحا، ان ما حصل في مجلس النواب كان مفاجأة كبيرة لنا، معربا عن استعداد اقليم كوردستان للتوصل الى اتفاق بشأن جميع الملفات.

واضاف: اننا نسأل من القوى السياسية في العراق، كيف منحت لنفسها قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان، في وقت ان الموظفين في اقليم كوردستان جزء من العراق، مؤكدا ان الاقليم على استعداد لتنفيذ مسؤولياته

يتبع..

PUKmedia‌

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