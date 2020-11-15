الجائحة تحصد عشرات الضحايا في العراق

2020/11/15 | 16:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى نحو 520 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 519 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 2200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2237 إصابة، و47 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2813 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 60 ألف شخص، 357 منهم تحت العناية المركزة.

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