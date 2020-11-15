أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات إنهاء المشاريع المتلكئة في ذي قار

2020/11/15 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، التوقيتات الزمنية لإنهاء المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار.



وقالت الأمانة في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، إنه "استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تجريها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والخاصة بمتابعة وتنفيذ مخرجات جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في محافظة ذي قار الشهر الماضي، وبناءً على التوجيهات المستمرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



عقد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اجتماعاً ضم الجهات القطاعية الحكومية، بحضور الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار".

وأضاف، "واستعرض الأمين العام لمجلس الوزراء، المشاريع المدرجة ضمن جدول الأعمال، والوقوف على أسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع، موجهاً بضرورة تذليل العقبات بين الوزارات والشركات المنفذة، وتحديد توقيتات زمنية غير قابلة للتمديد لإكمال المشاريع، من بينها (41) مدرسة نموذجية خلال ثلاثة أشهر".

وبين، أنه "كما وجه الوزارات ذات العلاقة، ومحافظة ذي قار، بتقديم كافة التسهيلات أمام الشركات، ومعالجة المشكلات الفنية والإدارية والمالية، لغرض تحسين الواقع الخدمي للمحافظة، فضلاً عن متابعة بقية المشاريع المدرجة في بقية المحافظات، وإلزام الشركات للالتزام ببنود العقود المبرمة".

وأشار البيان إلى انه، "شملت المشاريع التي تمت مناقشتها، بحضور الوكيل الفني لوزارة التربية، ومعاون محافظ ذي قار، فضلاً عن المديرين العامين في الوزارات ذات العلاقة وأصحاب الشركات المنفذة، إنشاء المدارس والمجمعات السكنية ومشاريع البنى التحتية".

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