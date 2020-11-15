العراق.. أسلحة ثقيلة في اشتباكات عشائر

2020/11/15 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شهر نوفمبر، قتل نحو 10 أشخاص في منطقة "أبو صيدا" العراقية صغيرة المساحة، ونحو 15 آخرين قتلوا في أكتوبر، بحسب مصدر في شرطة محافظة ديالى، التي تتبع لها هذه المنطقة.

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