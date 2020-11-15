الكاظمي يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

2020/11/15 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين بلاسخارت.وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.كذلك جرت مناقشة ملف النازحين …

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