الكاظمي يبحث مع سفيرة استراليا تعزيز أواصر التعاون في الحرب على الارهاب

2020/11/15 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفيرة استراليا في العراق، السيدة جوان اليزابيث لوندس، يرافقها الملحق العسكري الاسترالي، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامها في بغداد.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي مجال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

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