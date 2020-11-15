العراق واستراليا يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية

2020/11/15 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع سفيرة استراليا في العراق، جوان اليزابيث لوندس، سبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي مجال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، سفيرة استراليا في العراق، جوان اليزابيث لوندس، يرافقها الملحق العسكري الاسترالي، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامها في بغداد”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي مجال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي”.

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