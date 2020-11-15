صيرورة الإنسان العاقل (منعرجات تطور الجنس البشري) - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/15 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتابصيرورة الإنسان العاقلHomo sapiensمنعرجات تطور الجنس البشريإعداد وتقديم: د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديميةالطبعة الثانية 2020صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنقد يكون موضوع التطور البيولوجي للبشر كجنس حيواني يتربع على عرش مملكة الكائنات الحية، أحد أكثر المواضيع خلافية منذ نشر كتاب تشارلز داروين لكتابه الاستثنائي «بصدد أصل ......





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