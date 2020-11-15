الاتحاد الوطني يهدد بمقاطعة حكومة وبرلمان كردستان لهذا السبب

2020/11/15 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن تلويح الاتحاد الوطني الكردستاني بتعليق مشاركته في حكومة وبرلمان إقليم كردستان، في حال لم يتم التوصل سريعا لإيجاد حل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إنه “تم إيصال رسالة من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني ونقلتها رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق إلى قادة الحزب الديمقراطي، بأن الحزب سيعلق أعماله في الحكومة والبرلمان، إذا لم ترسل حكومة الإقليم وفدا سريعا إلى بغداد من أحل مشكلة الرواتب”.

وأضاف أن “الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي بعد أن علم بأن اجتماع الرئاسات الثلاث الذي كان مقررا عقده اليوم ستصدر عنه بيانات تصعيدية مع الحكومة الاتحادية، وجه نواب حزبه بعدم حضور الاجتماع، وانتظار ماتسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص رواتب الموظفين في الإقليم”.



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