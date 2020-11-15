مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات يكشف عدد البطاقات البايومترية الموزعة حتى الآن

2020/11/15 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبدالحسين الهنداوي، الأحد، توزيع مايقرب من 13 مليونا من البطاقة البايومترية طويلة الأمد الخاصة بالناخبين، مبينا ان المفوضية بصدد توزيع المتبقي منها، فضلا عن استكمال الناخبين الذين لم يسجلوا حتى الآن في البايومترية.

جاء ذلك في تصريح للهنداوي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "البطاقة البايومترية موجودة في القانون، وقرابة الشهرين الماضيين كان هناك اجتماعا للكتل السياسية، أكدوا فيه أهمية اعتماد البايومترية حصرا في التصويت بالانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "عمل المفوضية ماض بهذا الاتجاه، وهناك أكثر من 63 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد الخاصة بالناخبين جاهزة، حيث تم توزيع مايقرب من 13 مليونا، و3 ملايين بصدد التوزيع".

وتابع، أن "المفوضية بصدد توزيع المتبقي منها، فضلا عن استكمال الناخبين الذين لم يسجلوا حتى الآن في البايومترية".

وزاد، أن "هناك اتفاقات مع الشركات ذات العلاقة، فضلا عن وجود كل الخطط، لكي تكون المفوضية جاهزة قبل الانتخابات المقبلة".

وبين، أن "البطاقة القصيرة الأمد تم سحبها، حيث يفترض أن يكون اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصريا في الانتخابات المقبلة".

وأشار الهنداوي، إلى ان "الناخب الذي حدث سجله الانتخابي فان المفوضية ستقوم بتسليمه البطاقة بمختلف الطرق المتبعة سواء عن طريق البريد أو غيرها من الآليات المتخذة لتوصيلها للناخب".

وذكر، أن "أي بطاقة مسروقة، ستكون غير صالحة للاستخدام، وبالتالي هي عاطلة"، مشددا أن "البطاقة البايومترية التي تمنحها المفوضية طويلة الأمد، لا يمكن ان تسرق او تصنع بشكل خارجة عن القانون"، مؤكدا أن "المفوضية عازمة على توزيع بطاقة البايومترية للجميع".

ولفت، إلى أن "البطاقات القديمة قصيرة الأمد التي استخدمت في الانتخابات السابقة، ليس لها أي مفعول، لذلك فهناك حملة ينبغي أن يسهم فيها الجميع على تشجيعنا، وهو توزيع البطاقة الجديدة، لأنه بدونها لايستطيع الناخب التصويت، الا إذا كان هناك أي قرار آخر".

ونوه الى أن "المفوضية بدأت تعمل بشكل حثيث من اجل توعية المواطنين ودفعهم للتسجيل وتسلم البطاقة البايومترية الخاصة للانتخابات حصرا".

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