توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في العراق

2020/11/15 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الأحد، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد اليوم وغدا الاثنين.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:-

اليوم الأحد:-

أمطار مابين الخفيفة والمتوسطة تشمل المنطقة الجنوبية والغربية فقط، ولفترات قصيرة.



تكون متوسطة في مناطق البادية والبصرة، وتشمل أيضا جنوب ذي قار واقصى جنوب ميسان.



وفرص امطار خفيفة شمال المثنى وذي قار وميسان وايضا مركز ميسان.



ممكن ان تزداد في بعض الأحيان.

المنطقة الغربية.



أمطار متوسطة تزداد احيانا على المناطق الغربية الحدودية مع سوريا والاردن.



ولاتوجد أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية.

يوم غد الاثنين:-

أمطار متوسطة إلى غزيرة احيانا تشمل مناطق نينوى واربيل ودهوك وشمال صلاح الدين.



وبشكل اقل على مناطق كركوك والسليمانية.

احتمالية فرص زخات خفيفة على بعض مناطق الوسط يوم الاثنين.



عموما الفرص ضعيفة .

أمطار مابين الخفيفة والمتوسطة على مناطق البصرة وبعض الزخات على مناطق ذي قار وميسان.

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