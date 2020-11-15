2020/11/15 | 17:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة ادخال مواد ممنوعة ذات الإستخدام المزدوج لنينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة ادخال مواد ممنوعة ذات الإستخدام المزدوج لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).