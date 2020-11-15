ترامب: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة

2020/11/15 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز منافسه الديمقراطي دونالد ترامب في الانتخابات، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

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