إلقاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش خلال عملية إنزال جوي في كركوك

2020/11/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تنفيذ عملية إنزال جوي في كركوك أسفرت عن اعتقال قياديين في تنظيم داعش.

وأكد رسول في بيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبين منفصلين تمكنت خلالها من إلقاء القبض على اثنين من قيادات داعش، بعملية إنزال جوي وبإسناد من التحالف الدولي بمحافظة كركوك وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، مشيرا إلى أن العنصرين هما المسؤولان عن الدعم اللوجستي للتنظيم في المحافظة.

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