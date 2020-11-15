وزير الزراعة: حصلنا على ’ترليوني دينار’ مستحقات للفلاحين: التوزيع خلال أيام

2020/11/15 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينار مستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير، مشيراً إلى أن التوزيع سيكون خلال الأيام المقبلة. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عقد اجتماعا موسعا في مقر الوزارة لمناقشة الخطة التسويقية لمحصول الشلب فضلا عن الخطة الشتوية للموسم الحالي، بحضور رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ومحافظي واسط والديوانية ووكلاء وزارتي التجارة والموارد المائية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعددا من مدراء الزراعة والفروع في المحافظات ومدراء دوائر وشركات الوزارة".

وأضاف النايف أن "الوزير الخفاجي أكد خلال الاجتماع على ضرورة تخفيف الاجراءات وتقليل معاناة الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية فضلا عن اعطاء مستحقات الفلاحين بشكل كامل من أجل تشجيعهم على الزراعة معلنا عن نجاح الوزارة بالحصول على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينار كمستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير والتي سيتم توزيعها خلال الايام القادمة فضلا عن مستحقات مسوقي الشلب للموسم الحالي".

وبين أن "هذه السنة شهدت تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي ولابد من ديمومة هذا التطور من خلال تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة، وأهمية محصول الشلب في العراق الى جانب المحاصيل الأخرى مثل الحنطة والتمور لما يتمتع به هذا المحصول الاستراتيجي من خصوصية مميزه وانتاجيه عالية".

وأشار الخفاجي، بحسب البيان، إلى أن "الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تسويق محصول الشلب وضوابط الاستلام والطلبات المقترحة بشأن الرطوبة والشوائب تزامنا مع تأخير مستحقات الفلاحين والذي اثر سلبا على عمليات المكافحة للادغال، إضافة إلى تذليل المعوقات"، لافتاً إلى "ضرورة مراعاة الفلاحين والمزارعين ودراسة كل المقترحات التي من شأنها مساعدة الفلاح للمضي في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج كما ونوعا".

وأكد على "موافقة مجلسي الوزاراء والنواب على استمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة ٧٠% والاسمدة بنسبة ٥٠% فضلا عن دعم وتوفير الخدمات الزراعية الأخرى مثل المكننة والارشادات الضرورية".

ونوه البيان إلى أن "الاجتماع ختم برفع العديد من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء ومجلس الاقتصاد لأجل اتخاذالقرارات المناسبة بشأنها".

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