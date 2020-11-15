تونس.. الحوار السياسي الليبي قد يختتم أعماله الأحد

2020/11/15 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن يختتم في تونس الأحد الحوار السياسي الليبي الذي يجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تم التوصل فيها إلى اتفاق حول تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021، وفق الأمم المتحدة.

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