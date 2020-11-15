الكاظمي لبلاسخارت: عازمون على إجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة

2020/11/15 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في حزيران المقبل.

و أكد الجانبان على ضرورة ضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.

من جانب آخر، ناقش الكاظمي وبلاسخارت، ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لهم، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.

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