نيجرفان البارزاني يطالب مجلس الأمن بالتدخل لحل الأزمات بين بغداد وأربيل

2020/11/15 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني مجلس الامن الدولي الى التدخل العاجل لحل الازمات العالقة بين بغداد واربيل ، واصفا قانون الاقتراض بالعقوبة بحق مواطني كردستان.

وقال البارزاني في كلمه له عقب اجتماع رئاسات الإقليم، قال ان اقرار قانون الاقتراض يخالف مفاهيم التعايش والشراكة والتوازن التي تأسس عليها العراق بعد عام الفين وثلاثة، داعيا الحكومة الاتحادية الى الالتزام بمسؤولياتها تجاه موظفي ومواطني الإقليم، معربا عن استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية.

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