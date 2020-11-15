2020/11/15 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن حكومته ملتزمة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران من العام المقبل، وذلك خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وذكر الكاظمي خلال الاجتماع أن العملية الانتخابية تعد من أولويات حكومته بالإضافة إلى كونها مطلب الشعب وثورة تشرين، مطالبا أعضاء المفوضية بالإفصاح عن الاحتياجات اللازمة لعملية الاقتراع وذلك ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ملتزمون بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ملتزمون بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).