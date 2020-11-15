بعد التجارة.. الزراعة تكشف حصتها من الاقتراض وتوجيهها الى قسمين

2020/11/15 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، نجاح الوزارة في استحصال موافقة مجلسي الوزراء والنواب لتخصيص مبلغ (2) ترليون دينار للقطاع الزراعي لصرفها كمستحقات ومستلزمات زراعية للفلاحين.

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