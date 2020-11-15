ريال مدريد يطمع بمبابي

2020/11/15 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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