2020/11/15 | 17:28 - المصدر: عين العراق

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صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404" المسجلة اليوم ِ

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 190 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 190 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.



قطاع بغداد جديدة 15 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الرصافة 24 حالة

. قطاع الشعب 60 حالة

.



قطاع الاستقلال 25 حالة .

قطاع البلديات الثاني 12 حالة .

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع المدائن 9 حالات

قطاع الاعظمية 12 حالة

قطاع البلديات الاول 11 حالة

- 214حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 46 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .



الحميدية , الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية

الشعب 11 حالة محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314

البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 , شارع المرور, 757,

شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503.



506 , 508 , 502, 509

الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 . , 735 , 743

بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 , 703 , 708 .



704

الزعفرانية 12 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 955 , 949 , 977 , 956 , 952 , 961 , 962 , 965 , 953 , 950 , 958 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 905

905 , , 906 , 909 ,

الاعظمية 12 حالة محلة, 314

, 302 , 310 , 314 , 311 , 318 , 342

العبيدي 7 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الغدير حالة واحدة محلة 706

الحسينية 11 حالة محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , السريدات ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

.



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 7 حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

البنوك 3 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الغزالية 3 حالات محلة 681 ,

• الجادرية5حالات محلة 923, 911

• الطالبية6 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

• الصليخ 7 حالات محلة 304, 326,

• الحرية 3 حالات , 417 , 418

• حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن12 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية . الوردية .



جسر ديالى .



الجعارة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 67877 توفي منهم 1384 للاسف فيما اكتسب الشفاء 61388 ومتبقي قيد العلاج 5105".

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