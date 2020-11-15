صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404" المسجلة اليوم ِ


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404
2020/11/15 | 17:28 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404" المسجلة اليوم ِ

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 190 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

-     190  حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.

قطاع بغداد جديدة  15 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الرصافة 24 حالة     

.  قطاع الشعب 60 حالة

.

قطاع الاستقلال 25 حالة .

قطاع البلديات الثاني 12 حالة  .

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع المدائن 9 حالات

قطاع الاعظمية 12 حالة

قطاع البلديات الاول 11 حالة 

-   214حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

  مدينة الصدر 46 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .  قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .

الحميدية , الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية

 

 الشعب 11 حالة محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314

 

البلديات 8  حالات   محلة .

734 , 722  , الزراعي , 771 , شارع المرور, 757,

 

شارع فلسطين 7 حالات   محلة 505, 503.

506 ,  508 ,  502,   509

 

الامين 11 حالة  محلة, , 733 ,  , 741 , 721 .  , 735 , 743

 

بغداد جديدة 11 حالة    محلة 701 , 703 , 708 .

704

 

الزعفرانية  12 حالة    محلة   , 953  , 960 , 917 , 964 , 955 , 949 , 977 , 956 , 952 , 961 , 962 , 965 , 953 , 950 ,   958 ,

 

 الكرادة 11 حالة  محلة 903, 905 

905 ,  , 906 , 909 ,  

 

  الاعظمية   12   حالة    محلة, 314

, 302 , 310 , 314 ,  311 , 318 , 342 

العبيدي 7 حالات  محلة , الكفاءات  , 762 ,765 , 764 ,  769   

 

  الغدير حالة واحدة محلة 706 

الحسينية 11 حالة  محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .

بوب الشام , السريدات , 

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

 .

714  ,  712, 719,  718,710  زيونة 7  حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

البنوك 3 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الغزالية 3 حالات محلة 681 , 

•  الجادرية5حالات  محلة 923, 911     

•  الطالبية6 حالات محلة 322, 332, 321 

•  المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

•  الصليخ 7 حالات محلة 304, 326,  

•  الحرية 3 حالات , 417 , 418     

•  حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318 

 المدائن12   حالة  محلة الوحدة, قرية الحرية .  الوردية .

جسر ديالى .

الجعارة 

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى   67877   توفي منهم  1384  للاسف  فيما اكتسب الشفاء 61388  ومتبقي قيد العلاج 5105".

 

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