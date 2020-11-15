ضبط أدوية معدة للتهريب إلى العراق في مطار بيروت

2020/11/15 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق.

ولفتت قوى الأمن إلى أنها “ضبطت ليل أمس في المطار كمية كبيرة من الأدوية كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية، حيث تبين من خلال التحقيقات، التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص، أنه اشترى كمية الدواء المهربة من عدة صيدليات لقاء مبالغ مالية طائلة”.

وأكدت أنه تم توقيف المسافر ومصادرة الدواء، فيما فتحت تحقيقا بالموضوع.

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